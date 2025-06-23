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Марк Дэйгнолт: «Наши игроки искренне радуются успехам друг друга, а это редкость в профессиональном спорте»

Сегодня «Тандер» впервые в истории клуба завоевали титул чемпионов НБА.

Источник: Спортс"

«Хочу поздравить “Индиану” с отличным сезоном. Они были серьезным соперником.

Когда-то для всех нас это было мечтой — и для игроков, и для тренеров, и для персонала… Было время, когда мы даже не знали, окажемся ли в НБА. Это привилегия, и мы безмерно благодарны за это.

Самое главное в нашей команде — то, что они ведут себя как чемпионы. Они борются как чемпионы. Они искренне радуются успехам друг друга, а это редкость в профессиональном спорте. Я говорил это много раз и скажу еще раз: это необыкновенная команда. А теперь они еще и чемпионы", — сказал Дэйгнолт.