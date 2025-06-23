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Чет Холмгрен установил рекорд НБА по количеству блок-шотов в 7-й игре финала

В 7-м матче финальной серии против «Индианы», который «Оклахома» выиграла со счетом 103:91, Чет Холмгрен совершил 5 блок-шотов, что является лучшим показателем 7-х игр финала с 1974 года (когда блок-шоты стали официальной категорией статистики).

Источник: Спортс"

Предыдущими рекордсменами были Марвин Уэбстер (1978) и Кевин Гарнетт (2010), которым удавалось сделать по 4 блока.

Всего в решающем матче Холмгрен записал на свой счет 18 очков (6 из 8 с игры), 8 подборов, 1 перехват и 5 блок-шотов.