Чет Холмгрен установил рекорд НБА по количеству блок-шотов в 7-й игре финала

В 7-м матче финальной серии против «Индианы», который «Оклахома» выиграла со счетом 103:91, Чет Холмгрен совершил 5 блок-шотов, что является лучшим показателем 7-х игр финала с 1974 года (когда блок-шоты стали официальной категорией статистики).