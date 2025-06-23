Отец Гилджес-Александера: «Клипперс» не давали Шэю раскрыться"

А мы попали в сильную команду, с опытными ветеранами: Лу Уильямс, Эвери Брэдли, Тобайас Харрис, так? И его вводили в игру постепенно. Они пытались давать Шэю минуты по чуть-чуть, ведь он был новичком. А я говорил: «Брат, ты меня знаешь. Дайте ему играть сразу! Он уже готов. Вы видели, что он творил в Кентукки? Хватит! Он — разыгрывающий. Патрик Беверли — не разыгрывающий. Эвери Брэдли — не разыгрывающий. Лу Уильямс — не разыгрывающий. Док, скажи мне: кто у вас в команде разыгрывающий? Ну? Кто?!» — сказал Александер.