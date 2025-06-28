Новичок «Портленда» Ян Ханьсэнь о хобби: «Иногда я сплю. Люблю играть в PS5 и… люблю поесть»

Ханьсэнь (20 лет, 218 см) был выбран под 16-м номером «Мемфисом» для «Портленда». Большинство экспертов считало, что центрового возьмут только во втором раунде (ESPN ставил его на 35-ю строчку в своем рейтинге, The Athletic — на 48-ю).