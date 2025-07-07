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«Милуоки» переподписал Райана Роллинза на 3 года и 12 миллионов долларов

«Милуоки» и свободный агент Райан Роллинз (23 года, 191 см) достигли договоренности о заключении 3-летнего соглашение на 12 миллионов долларов.

Источник: Спортс"

Роллинз, выбранный во втором раунде драфта-2022 «Голден Стэйт», присоединился к «Бакс» по двухстороннему контракту в феврале 2024 года и большую часть сезона-2024/25 провел на таком же соглашении, прежде чем в марте подписать стандартный контракт сроком до конца сезона.

В прошедшем регулярном чемпионате баскетболист набирал в среднем 6,2 очка при 40,8% реализации трехочковых в 56 матчах. В 19 играх в старте вместо травмированного Дэмиана Лилларда его показатели выросли до 10,2 очка при 45,2% из-за дуги.