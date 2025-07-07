«Милуоки» переподписал Райана Роллинза на 3 года и 12 миллионов долларов

Роллинз, выбранный во втором раунде драфта-2022 «Голден Стэйт», присоединился к «Бакс» по двухстороннему контракту в феврале 2024 года и большую часть сезона-2024/25 провел на таком же соглашении, прежде чем в марте подписать стандартный контракт сроком до конца сезона.