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Бронни Джеймс перехватил мяч и вколотил данк на 1-й минуте матча Летней лиги

Бронни Джеймс в первом же защитном владении матча против «Майами» показал свою заряженность, перехватив мяч у защитника «Хит» Каспараса Якучиониса и убежав в быстрый отрыв, завершившийся данком.

Всего за матч Джеймс провел на площадке 11 минут и набрал 10 очков (3 из 7 с игры, 2 из 5 из-за дуги, 2 из 2 с линии), 2 подбора и 1 перехват.

Встреча закончилась победой «Лейкерс» — 103:83.