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«Сакраменто» — главный претендент на Джонатана Кумингу

По информации Энтони Слейтера из The Athletic, «Сакраменто» активнее всех претендует на Джонатана Кумингу, но сделка далека от завершения.

Источник: Спортс"

«Рынок ограниченно свободных агентов в НБА остается крайне пассивным. Идут разговоры, но почти нет продвижения», — отметил Слейтер.

«Голден Стэйт» сделал 22-летнему игроку квалификационное предложение на 7,9 миллиона долларов, сохранив право повторить любой оффер-шит другой команды.

Ранее стало известно, что «Кингс» предлагали «Уорриорс» сделку по схеме «сайн-энд-трейд», включающую разыгрывающего Девина Картера, форварда Дарио Шарича и два пика второго раунда. Однако в «Голден Стэйт» расценили это как попытку заполучить игрока по низкой цене и отказались.