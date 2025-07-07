«Сакраменто» — главный претендент на Джонатана Кумингу

Ранее стало известно, что «Кингс» предлагали «Уорриорс» сделку по схеме «сайн-энд-трейд», включающую разыгрывающего Девина Картера, форварда Дарио Шарича и два пика второго раунда. Однако в «Голден Стэйт» расценили это как попытку заполучить игрока по низкой цене и отказались.