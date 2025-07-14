Павелски выиграл турнир по гольфу среди знаменитостей и получил 150 тысяч долларов призовых. Стеф Карри занял 5-е место, Оши — 32-е, Мэттью Ткачак — 36-е, Чарльз Баркли — 69-е

В этом году в топ-5 также вошли бывший игрок MLB Джон Смолц, кантри-исполнитель Джейк Оуэн, бывший игрок МЛС Тейлор Твеллман и действующий игрок НБА Стефен Карри («Голден Стэйт»), выигрывавший этот турнир в 2023 году.