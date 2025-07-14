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Павелски выиграл турнир по гольфу среди знаменитостей и получил 150 тысяч долларов призовых. Стеф Карри занял 5-е место, Оши — 32-е, Мэттью Ткачак — 36-е, Чарльз Баркли — 69-е

Бывший игрок «Сан-Хосе» и «Далласа» Джо Павелски выиграл American Century Championship — турнир по гольфу среди знаменитостей, проходивший в штате Невада.

41-летнему экс-хоккеисту достался главный приз — 150 тысяч долларов. В прошлом году Павелски занял второе место в турнире, уступив бывшему теннисисту Марди Фишу.

В этом году в топ-5 также вошли бывший игрок MLB Джон Смолц, кантри-исполнитель Джейк Оуэн, бывший игрок МЛС Тейлор Твеллман и действующий игрок НБА Стефен Карри («Голден Стэйт»), выигрывавший этот турнир в 2023 году.

Также участие в турнире приняли экс-хоккеист «Сент-Луиса» и «Вашингтона» Ти Джей Оши (32-е место), форвард «Флориды» Мэттью Ткачак (36-е) и экс-игрок НБА Чарльз Баркли (69-е).