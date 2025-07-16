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Ян Ханьсэнь набрал 15 очков, реализовав 3 из 6 трехочковых против «Пеликанс»

В победной игре с «Новым Орлеаном» (93:87) 20-летний китайский центровой «Портленда» (16-й номер драфт-2025) набрал 15 очков, 3 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота, реализовав 6 из 13 бросков с игры и 3 из 6 трехочковых.

Источник: Спортс"

В победной игре с «Новым Орлеаном» (93:87) 20-летний китайский центровой «Портленда» (16-й номер драфт-2025) набрал 15 очков, 3 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота, реализовав 6 из 13 бросков с игры и 3 из 6 трехочковых.