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Маржон Боучэмп и Тайлер Колек набрали 50 очков на двоих и обеспечили победу «Никс» над «Нетс»

В составе победителей отличились форвард Маржон Боучэмп (24-й номер драфта-2022), и защитник Тайлер Колек (34-й номер драфта-2024).

В активе Боучэмпа 25 очков (7 из 17 с игры, 2 из 9 из-за дуги, 9 из 9 с линии), 5 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.

На счету Колека также 25 очков (7 из 17 с игры, 5 из 12 из-за дуги, 6 из 6 с линии), 2 подбора, 4 передачи и 4 перехвата.