Форвард «Лейкерс» Дариус Бэйзли получил травму и покинул площадку на коляске

После длительной паузы игроку помогли сесть в инвалидную коляску и увезли его с площадки. Характер и серьезность травмы пока неизвестны.
Бэйзли, выбранный в первом раунде драфта 2019 года, начал карьеру в «Оклахоме». В сезоне-2020/21 он набирал в среднем 13,7 очка и 7,2 подбора за игру, став игроком стартового состава «Тандер».
В сезоне-2021/22 он снова показывал хорошую игру (10,8 очка и 6,3 подбора в среднем за матч), но в конце чемпионата получил травму ноги, из-за которой досрочно завершил сезон.
На четвертый год его игровое время резко сократилось, и «Тандер» обменяли его в «Финикс», где он сыграл всего семь матчей. После этого Бэйзли сменил несколько команд, включая выступления в G-лиге. Недолго поиграв в чемпионате Китая прошлой осенью, он вернулся в Лигу развития.
В Летней лиге за «Лейкерс» средние показатели Бэйзли составляли 12,3 очка, 6,6 подбора и 2,3 блок-шота за игру.
В матче с «Селтикс» он успел записать на свой счет 8 очков, 3 подбора и 2 блок-шота перед тем, как покинуть паркет из-за травмы.