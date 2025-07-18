Форвард «Лейкерс» Дариус Бэйзли получил травму и покинул площадку на коляске

На четвертый год его игровое время резко сократилось, и «Тандер» обменяли его в «Финикс», где он сыграл всего семь матчей. После этого Бэйзли сменил несколько команд, включая выступления в G-лиге. Недолго поиграв в чемпионате Китая прошлой осенью, он вернулся в Лигу развития.