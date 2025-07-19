Чинахов смотрит сериал «Квотербеки» про НФЛ: «Интересно, как они заучивают каждую неделю все тактики. Я и про НБА смотрю, как люди готовятся. Все равно там другой уровень»

— Я много сериалов смотрю. Не только НФЛ, но и про НБА. Как готовятся люди, как относятся к тренировочным процессам. Все равно там другой уровень.
В «Квотербеках» мне интересно, как они заучивают каждую неделю все тактики. Каждый вечер они сидят и повторяют. Мне кажется, это тяжело.
— Я знаю, что Василий Глотов смотрит на работу квотербеков и что-то подмечает для себя, а для крайнего нападающего что-то нужно из этого? Что-то можно подсмотреть?
— У игроков в американский футбол доли секунды на принятие решения, просто надо как-то это развивать. Понятно, что у них все другое, но все равно похоже на хоккей: не так много времени на принятие решения, — сказал хоккеист «Коламбуса».