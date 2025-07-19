20 очков и 10 передач Юки Кавамуры помогли «Чикаго» обыграть «Юту»

173-сантиметровый баскетболист также собрал 4 подбора, отдал 10 передач при 3 потерях и сделал 2 перехвата.
Кавамура закончил встречу вторым по показателю полезности в команде — «+16».
«Чикаго» обыграл «Юту» — 105:92.
За 27 минут на паркете Юки Кавамура, вошедший в игру против «Джаз» со скамейки запасных, принес своей команде 20 очков (6 из 11 с игры, 6 из 9 трехочковых, 2 из 2 штрафных).
173-сантиметровый баскетболист также собрал 4 подбора, отдал 10 передач при 3 потерях и сделал 2 перехвата.
Кавамура закончил встречу вторым по показателю полезности в команде — «+16».
«Чикаго» обыграл «Юту» — 105:92.