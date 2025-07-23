Жена баскетболиста избила его во время матча в Никарагуа

Во время матча спортсмен решил помочь своей команде и сделал взнос для участия в турнире. После этого его жена встала с трибун и пошла бить мужчину палкой, об этом говорится на странице портала «Чемпионат» в соцсети «ВКонтакте».
15 июля 2024 года в СМИ появилась информация о том, что бывшего футболиста английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрея Канчельскиса избили в одном из столичных баров после финала Евро-2024. По словам очевидцев, футболист вступил в словесную перепалку с одним из болельщиков, а спустя несколько часов ударил своего оппонента в челюсть, после чего Канчельскиса ударили в ответ.
10 мая стало известно, что самбиста Алексея Гончарова навсегда отстранили от соревнований после нападения на девушку в калининградском ночном клубе «Эйфория». С 2008 году спортсмен стал бронзовым призером чемпионата России по боевому самбо, но после этого его карьера завершилась.
9 февраля появились сообщения о том, что в Новосибирске неизвестные избили российского спортивного комментатора Романа Скворцова, в результате чего его доставили в больницу в тяжелом состоянии.