Жена баскетболиста избила его во время матча в Никарагуа

15 июля 2024 года в СМИ появилась информация о том, что бывшего футболиста английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрея Канчельскиса избили в одном из столичных баров после финала Евро-2024. По словам очевидцев, футболист вступил в словесную перепалку с одним из болельщиков, а спустя несколько часов ударил своего оппонента в челюсть, после чего Канчельскиса ударили в ответ.