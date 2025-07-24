Джейлен Грин: «Если бы я сидел в кресле руководителя, наверное, тоже себя бы обменял»

"Слушайте, никто не любит, когда его обменивают. Но, честно говоря, я все понимаю, бро. Это бизнес, и если бы я сидел в кресле руководителя, наверное, тоже совершил бы эту сделку. Думаю, так лучше для обеих сторон, а я просто в предвкушении — скоро начнем зажигать с Букером и создадим ту победную культуру, которую мы построили здесь, в Хьюстоне.