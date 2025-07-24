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Элайджа Аренас порвал мениск и может пропустить весь первый сезон в NCAA

Недавно Элайджа Аренас оказался в больнице из-за автомобильной аварии. Теперь молодой баскетболист получил разрыв мениска во время тренировки.

Источник: Спортс"

18-летний защитник будет восстанавливаться 6−8 месяцев и рискует пропустить весь первый сезон в USC.

Аренас считался 5-звездочным проспектом и попадал в 1-й раунд драфта-2026 по ряду прогнозов.