Джордж Ньянг об отношении фанатов «Селтикс»: «Вы забрали нашего единорога и заменили его на минивэн»

Джейсон Тейтум вылетел, но команда неплохо справлялась в играх без него по ходу сезона. Так что я думаю над тем, что именно я могу сделать, чтобы максимально принести пользу в этой ситуации. Потому что совершенно не хочется проигрывать, пока ты в этой организации", — поделился Ньянг.