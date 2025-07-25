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«Бруклин» предлагает Кэму Томасу двухлетний контракт на 14,1 млн долларов

По словам инсайдера Джейка Фишера, «Нетс» предлагают атакующему защитнику Кэму Томасу двухлетний контракт на 14,1 миллиона долларов с опцией команды на второй год.

Томас является ограниченно свободным агентом.

Томас провел за «Бруклин» четыре сезона. В минувшем сезоне он набирал 24,0 очка, 3,3 подбора и 3,8 передачи в среднем за матч.