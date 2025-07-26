Митч Ричмонд: «Кобе Брайант всегда был очень сосредоточенным»

Рано утром, поздно вечером, в дороге, в гостиничном номере — он всегда был сконцентрирован. Он хотел быть лучшим и работал как лучший. Люди говорят о таланте, но он обладал трудолюбием. И он любил игру. Вот о чем люди забывают — он искренне любил баскетбол. Он был готов бесплатно играть в баскетбол в парке.
Помню, как он спорил с Филом Джексоном во время разбора видео. Типа: «Нет, Фил, все не так». Он спорил с Филом, но всегда стремился стать лучше. Он не пытался обличить Фила. Он просто хотел узнать правду. Вот такой он, Кобе. Настоящий боец. Серьезный парень. И находиться рядом с таким человеком, даже в конце моей карьеры, было настоящим счастьем", — рассказал бывший игрок НБА.