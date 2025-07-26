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Митч Ричмонд: «Кобе Брайант всегда был очень сосредоточенным»

"Кобе Брайант был очень сосредоточенным. Это первое слово, которое я бы использовал. Сосредоточенным. Ты заходишь в спортзал — он уже там. Ты выходишь, а он все еще там.

Источник: Спортс"

Рано утром, поздно вечером, в дороге, в гостиничном номере — он всегда был сконцентрирован. Он хотел быть лучшим и работал как лучший. Люди говорят о таланте, но он обладал трудолюбием. И он любил игру. Вот о чем люди забывают — он искренне любил баскетбол. Он был готов бесплатно играть в баскетбол в парке.

Помню, как он спорил с Филом Джексоном во время разбора видео. Типа: «Нет, Фил, все не так». Он спорил с Филом, но всегда стремился стать лучше. Он не пытался обличить Фила. Он просто хотел узнать правду. Вот такой он, Кобе. Настоящий боец. Серьезный парень. И находиться рядом с таким человеком, даже в конце моей карьеры, было настоящим счастьем", — рассказал бывший игрок НБА.