Митч Ричмонд: «Кобе Брайант всегда был очень сосредоточенным»

Рано утром, поздно вечером, в дороге, в гостиничном номере — он всегда был сконцентрирован. Он хотел быть лучшим и работал как лучший. Люди говорят о таланте, но он обладал трудолюбием. И он любил игру. Вот о чем люди забывают — он искренне любил баскетбол. Он был готов бесплатно играть в баскетбол в парке.