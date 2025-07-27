«Хьюстон» подписал MVP G-лиги Джей Ди Дэвисона и Айзейю Кроуфорда на двусторонние контракты

Кроуфорд, который остался незадрафтованным в 2024 году, подписал двусторонний контракт с «Сакраменто» и выступал за их фарм-клуб в Лиге развития. В 24 матчах форвард в среднем набирал 13,3 очка (50,2% с игры, 44,2% трехочковых), 5,7 подбора, 2,3 передачи, 1,3 перехвата и 1,1 блок-шота.