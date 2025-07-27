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Джордан Миллер вернется в «Клипперс» на двустороннее соглашение

В начале месяца «Клипперс» отказались от негарантированного контракта Джордана Миллера, чтобы расчистить место для подписания Брэдли Била.

Источник: Спортс"

После этого Миллер отыграл Летнюю лиги за «парусников», попав в первую символическую пятерку по итогам турнира. Защитник набирал в среднем 22 очка (53% с игры, 38,5% из-за дуги), 7,8 подбора, 2,6 передачи и 1,2 перехвата за игру.

По информации инсайдера Майкла Скотто из HoopsHype, Миллер вернется в основной состав «Клипперс», подписав двустороннее соглашение.

В сезоне-2024/25 баскетболист принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата НБА, где в среднем набирал 4,1 очка и 1,6 подбора за 11,4 минуты на паркете.

Однако в составе «Клипперс» заняты все три места под двусторонние контракты (Патрик Болдуин, Трентин Флауэрс, Кобе Сандерс), и клубу придется кого-то отчислить, чтобы официально оформить подписание Миллера.