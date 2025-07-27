Джордан Миллер вернется в «Клипперс» на двустороннее соглашение

После этого Миллер отыграл Летнюю лиги за «парусников», попав в первую символическую пятерку по итогам турнира. Защитник набирал в среднем 22 очка (53% с игры, 38,5% из-за дуги), 7,8 подбора, 2,6 передачи и 1,2 перехвата за игру.