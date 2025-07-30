«В турнирах с участием клубов из страны-агрессора я играть не буду». Давис Бертанс отказался участвовать в Суперкубке Единой лиги ВТБ

Давис Бертанс, выступающий за «Дубай», отказался участвовать в этом турнире.
"Я обсудил свою позицию с тренером и генеральным менеджером, и они меня полностью поддерживают. В турнирах с участием клубов из страны-агрессора я играть не буду.
Учитывая организаторов Суперкубка ВТБ, я не могу играть в таком турнире даже против «Црвены Звезды», — заявил Бертанс.
32-летний форвард стал игроком «Дубая» прошлым летом после восьми лет в НБА.
В прошедшем сезоне Адриатической лиги баскетболист набирал в среднем 11,3 очка, 3 подбора и 1 передачу за игру.
В это межсезонье состав «Дубая» пополнили Алекса Аврамович и Дуэйн Бэйкон, перешедшие из ЦСКА и «Зенита» соответственно.