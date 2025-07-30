БК «Зенит» подписал американского форварда Андре Роберсона

6 первых сезонов Роберсона пришлись на «Оклахому». Карьера игрока пострадала из-за травмы колена в январе 2018 года, из-за которой ему пришлось пропустить весь следующий сезон.
Форвард набирал 4,5 очка и 4 подбора за 22,2 минуты в среднем в 307 матчах регулярных сезонов НБА.
В 2024 году Роберсон переехал в Европу и хорошо показал себя во французском «Шоле».
В сезоне-2024/25 баскетболист оказался в «Виллербане». На его счету 8,4 очка, 6,2 подбора, 1,4 передачи, 1,2 перехвата и 1,1 блок-шота в 25 матчах Евролиги.
По сообщению телеграм-канала «Свободный агент», Роберсон получил несколько предложений от клубов Европы, включая УНИКС, но выбрал местом продолжения карьеры «Зенит».