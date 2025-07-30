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Кендрик Перкинс: «Дайте Стефу Карри начать сезон без драм и с концентрацией на баскетболе в раздевалке»

"С учетом нынешней ситуации, мне сложно ожидать превосходного сезона. Они выменяли Джимми Батлера, чтобы облегчить жизнь Карри, и он справился с этой задачей.

Теперь им нужно начать тренировочный лагерь не только здоровыми, готовыми к отработке совместных элементов, но и свободными от отвлекающих факторов. Им нужно налаживать командную «химию».

Дайте Стефу начать сезон без драмы, вроде конфликта организации с Клэем Томпсоном. С раздевалкой, которая будет концентрироваться на баскетболе.

Если они не разберутся с положением Джонатана Куминги, один из величайших игроков на закате карьеры снова не сможет начать чемпионат на полном ходу", — заявил эксперт ESPN.