Андрей Кириленко: «Александр Овечкин отлично играет в баскетбол для любителя»

Саша отлично играет в баскетбол для любителя. Но это ему не нужно, он классно и профессионально проявляет себя в другом спорте. Очень забавно и интересно смотреть на ребят в других видах спорта", — сказал президент РФБ.
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