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Андрей Кириленко: «Александр Овечкин отлично играет в баскетбол для любителя»

"Я с самого детства знаю Овечкина, у него хорошие баскетбольные корни. Мы рады, что Саша побил рекорд, — ждем еще. Мы ненасытные в этом плане. Ждем, чтобы у него все получилось в следующем сезоне.

Источник: Спортс"

Саша отлично играет в баскетбол для любителя. Но это ему не нужно, он классно и профессионально проявляет себя в другом спорте. Очень забавно и интересно смотреть на ребят в других видах спорта", — сказал президент РФБ.

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