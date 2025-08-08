Ричмонд
Шэй Гилджес-Александер получил ключ от родного города Гамильтон, в его честь назовут одну из улиц

Действующий MVP Шэй Гилджес-Александер получил ключ от города Гамильтон из рук мэра Андреа Хорват на публичном мероприятии в четверг.

Источник: Спортс"

Хорват также объявила, что в честь звезды «Оклахомы» назовут одну из улиц — после того, как он завершил легендарный сезон, приведя команду к чемпионскому титулу НБА.

"Когда я рос и путешествовал по миру, побывав в бесчисленных штатах, городах и странах, люди всегда спрашивали, откуда я. Я с гордостью говорил всем, что я из Гамильтона.

Гамильтон не похож на другие города Онтарио. Жители Гамильтона обладают особым упорством, решимостью, гордостью и энергией, которых нет в остальной провинции. И, честно говоря, я не мог от этого отмахнуться. Я ношу это с собой каждый день и везде, куда бы ни отправился. Так что вы можете представить, какую невероятную радость я испытал, узнав, что получу ключ от города, который люблю, и что в мою честь назовут улицу", — сказал Гилджес-Александер.