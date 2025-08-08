Тейтум передвигался не совсем естественно, но тем не менее уверенно преодолевал улицы и лестницы без костылей и специального ботинка. Лидер «Бостона» получил разрыв правого ахиллова сухожилия и перенес операцию в середине мая.
Джейсон Тейтум поучаствовал в церемонии закладки центра дошкольного образования, передвигаясь без защитного ботинка
В четверг утром в Провиденсе (штат Род-Айленд) Джейсон Тейтум и главный тренер «Бостона» Джо Маззулла приняли участие в церемонии закладки нового центра дошкольного образования.