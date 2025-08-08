Ричмонд
«Голден Стэйт» интересуется Джошем Гидди, рассматривает возможность «сайн-энд-трэйда» с участием Джонатана Куминги

Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, «Голден Стэйт» входит в список команд, которые проявляют интерес к Джошу Гидди, и готов рассмотреть «сайн-энд-трэйд» с участием Джонатана Куминги, но все зависит от деталей сделки.

По словам Фишера, на драфте 2021 года «Уорриорс» были готовы к тому, что Куминга уйдет под шестым номером в «Оклахому», и планировали взять Гидди седьмым. Но порядок поменялся: Гидди выбрали шестым, а «Уорриорс» с радостью взяли Кумингу.