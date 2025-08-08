Ричмонд
Малик Бизли выселен из квартиры в Детройте за неуплату аренды

Два месяца назад на Бизли подали в суд за неуплату аренды в The Stott — историческом жилом комплексе, принадлежащем Bedrock Detroit (подразделению империи бизнесмена Дэна Гилберта, владельца «Кливленда»).

В этом году арендодатель уже дважды подавал на 28-летнего баскетболиста в суд за неуплату аренды (в общей сложности 21 500 долларов). Бизли не ответил на второй иск о неуплате 7 355 долларов, поэтому в среду он был выселен из своей квартиры в центре Детройта.

Ранее сообщалось, что окружная прокуратура проводит расследование в отношении Бизли, который подозревается в ставках, связанных с матчами НБА. Это помешало «Детройту» подписать новый контракт с игроком. На данный момент он является свободным агентом.

Также сообщалось, что у Бизли множество долговых обязательств. Общая сумма по ним доходит до 8 миллионов долларов.