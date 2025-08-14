Ричмонд
«Оклахома», «Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» — лидеры по количеству матчей на национальном телевидении в сезоне-25/26

Наибольшее количество матчей, которые будут транслироваться по национальному телевидению (ABC, ESPN, NBC, Peacock, Amazon), получил действующий чемпион «Оклахома», а также «Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк».

Лидеры по количеству матчей на национальном телевидении в сезоне-2025/26:

«Оклахома» — 34.

«Голден Стэйт» — 34.

«Лейкерс» — 34.

«Нью-Йорк» — 34.

«Миннесота» — 28.

«Хьюстон» — 28.

«Денвер» — 26.

«Бостон» — 25.

«Кливленд» — 24.

«Даллас» — 23.