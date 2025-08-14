«Оклахома», «Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» — лидеры по количеству матчей на национальном телевидении в сезоне-25/26

Лидеры по количеству матчей на национальном телевидении в сезоне-2025/26:
«Оклахома» — 34.
«Голден Стэйт» — 34.
«Лейкерс» — 34.
«Нью-Йорк» — 34.
«Миннесота» — 28.
«Хьюстон» — 28.
«Денвер» — 26.
«Бостон» — 25.
«Кливленд» — 24.
«Даллас» — 23.
Наибольшее количество матчей, которые будут транслироваться по национальному телевидению (ABC, ESPN, NBC, Peacock, Amazon), получил действующий чемпион «Оклахома», а также «Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк».
