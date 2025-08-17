Стивен Эй Смит: «С Леброном ни одна команда не была так плоха, как “Лейкерс” в какой-то момент с Кобе»

"Кобе — пятикратный чемпион, и поэтому многие ставят его выше Леброна. Кобе был настоящим убийцей. Он выкладывался по полной. И это не значит, что он не играл в защите, ведь, очевидно, на пике он был первоклассным защитником. Однако, с другой стороны, он играл с Шаком и остальной командой, а затем с Газолем, Байнэмом и остальной командой, у него была команда. Когда у него были трудности, у него были серьезные трудности.