Евгений Воронов, Антон Понкрашов, Евгений Бабурин и Павел Подкользин поучаствовали в фестивале баскетбола в Мончегорске

«Получился отличный фестиваль! Особенно важно, что пришло много семей с детьми. Мы стараемся поддерживать подобные инициативы и принимать в них участие. Поиграть в баскетбол всегда приятно, состав участников интересный — и профессионалы, и любители, и сотрудники “Норникеля”. Атмосфера очень приятная! Такие фестивали в первую очередь важны для жителей регионов, у людей есть возможность увидеть прославленных спортсменов вживую. Игроки ПБК МБА не в первый раз приезжают в Заполярье, и мы как клуб считаем важным быть частью таких мероприятий», — сказал Игорь Кочарян.