Дон Стэйли: «Если бы “Никс” предложили мне должность главного тренерв, мне пришлось бы согласиться»

«Если бы “Никс” предложили мне эту работу, мне пришлось бы согласиться. Не только ради меня, но и ради всех женщин. Ведь это “Никс”. Я из Филадельфии, но это же “Никс”, черт возьми.
Согласился бы я на любую работу в НБА? Нет. Скажу так: НБА должна быть готова к женщине-главному тренеру. Нельзя просто провести собеседование и сказать: «Мы ее нанимаем». Я, наверное, потеряла работу, задав этот вопрос", — сказала Стэйли.
По словам источников в лиге, хотя Стэйли и произвела впечатление во время разговора с президентом команды Леоном Роузом и другими членами руководства «Никс», ее не рассматривали в качестве финалиста.