Дон Стэйли: «Если бы “Никс” предложили мне должность главного тренерв, мне пришлось бы согласиться»

В интервью Кэндис Паркер и Алие Бостон в подкасте «Post Moves» главный тренер женской команды университета Южная Каролина подтвердила, что этим летом проходила официальное собеседование на вакансию главного тренера «Никс» и была заинтересована в этой должности.

«Если бы “Никс” предложили мне эту работу, мне пришлось бы согласиться. Не только ради меня, но и ради всех женщин. Ведь это “Никс”. Я из Филадельфии, но это же “Никс”, черт возьми.

Согласился бы я на любую работу в НБА? Нет. Скажу так: НБА должна быть готова к женщине-главному тренеру. Нельзя просто провести собеседование и сказать: «Мы ее нанимаем». Я, наверное, потеряла работу, задав этот вопрос", — сказала Стэйли.

По словам источников в лиге, хотя Стэйли и произвела впечатление во время разговора с президентом команды Леоном Роузом и другими членами руководства «Никс», ее не рассматривали в качестве финалиста.