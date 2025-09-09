Римас Куртинайтис о Яннисе: «Он напоминает мне Петровича, Галиса и Шмидта, но одному человеку сложно выиграть матч. Наша главная цель — сдержать остальных»

Он научился играть в баскетбол по правилам ФИБА, так-то многие игроки НБА этого не умеют. Мы видели, сколько проблем возникло у сборной США в матче против Сербии на Олимпиаде. Для Янниса первые пару лет на этом уровне были непростыми, но сейчас он играет очень успешно", — считает литовский тренер.