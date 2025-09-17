Ричмонд
Виктор Вембаньяма стал прообразом для героя мультипликационного проекта «Alien Dunk»

Баскетболист «Сан-Антонио» стал прообразом для героя французского мультипликационного сериала «Alien Dunk». Пластика форварда была перенесена на экран с помощью технологии «motion capture». Игрок также принял участие в творческом процессе создания сериала и персонажа.

"Увидеть собственную анимацию было невероятно. Проект объединяет две мои любимые темы: баскетбол и космос.

Было здорово поучаствовать в создании вселенной для детей, веселой, полной фантазии и вдохновения", — поделился молодой игрок.