Андре Миллер о своем рационе во времена игры в НБА: «Бургеры, картошка фри, пиццы»

"Я ел бургеры, картошку фри, пиццу, попкорн и давал телу набрать вес. Ничего особенного не делал.

Но у меня всегда было желание и жажда быть готовым к тренировкам и играм. Из трех матчей, которые я пропустил, два — из-за похорон, один — из-за травмы лодыжки.

Летом я сразу возвращался домой в Лос-Анджелес, а там барбекю. Мог набрать 9 килограмм за четыре-пять дней.

Но если вдруг видел как кто-то играет в баскетбол на улице, то всегда присоединялся", — рассказал Миллер.

Даже несмотря на такие привычки, баскетболист сыграл 632 матча подряд в период с 2003 по 2010 год, эта серия прервалась лишь из-за дисквалификации.