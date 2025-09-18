Дуэйн Уэйд: «Эйжа Уилсон может обыграть некоторых игроков НБА»

Может быть, ты просто атлетичен, и тебе говорят: будь атлетом. Это не всегда вина игрока — иногда тренеры просто ничему больше не учат, а просто говорят использовать свои физические данные.
Если такой игрок выйдет один на один против кого-то вроде Уилсон, кто по-настоящему умеет играть в баскетбол, у кого безумная работа ног и все такое — его разорвут", — заявил Уэйд в подкасте The Underground Lounge.
Эйжа Уилсон и Аланна Смит стали — «Лучшие игроки оборонительного плана» сезона-2025 женской НБА.