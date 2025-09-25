Ричмонд
Вангелис Лиолиос: «Пока Яннис Адетокумбо будет здоров, он всегда будет приезжать в сборную»

После завоеванной бронзовой медали Евробаскета Яннис Адетокумбо заявил, что его дальнейшее присутствие в сборной связано с тренером Вассилисом Спанулисом. Кроме национальной команды, Спанулис возглавляет «Монако», который он вывел в финал Евролиги в первый сезон.

Источник: Спортс"

Перед Олимпиадой-2024 пост тренера сборной покинул Димитрис Итудис, не сумевший сочетать эту роль с работой в «Фенербахче».

Президент греческой федерации прокомментировал ситуацию.

"Уверен, что Яннис не уйдет. Пока он будет здоров, он будет приезжать в сборную. Всегда.

Мы бы хотели продолжить сотрудничество со Спанулисом, но есть несколько моментов, которые мы должны разрешить. Объективные трудности.

Честный разговор важнее контракта. Мы все искренне хотим сотрудничать. Вассилис глубоко привязан к сборной. Но он профессионал со своими обязанностями, а мы должны ставить на первое место нужды сборной.

Игрок получает настоящее признание через успех с национальной командой. Лионель Месси всегда был невероятен, но достижения со сборной вывели его на другой уровень.

Яннис согласен с этим. Даже если не оформлял эти мысли публично", — заявил Лиолиос.