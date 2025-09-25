Вангелис Лиолиос: «Пока Яннис Адетокумбо будет здоров, он всегда будет приезжать в сборную»

После завоеванной бронзовой медали Евробаскета Яннис Адетокумбо заявил, что его дальнейшее присутствие в сборной связано с тренером Вассилисом Спанулисом. Кроме национальной команды, Спанулис возглавляет «Монако», который он вывел в финал Евролиги в первый сезон.