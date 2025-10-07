Ричмонд
Джейсон Кидд о дебюте Купера Флэгга: «Он был очень хорош»

Во встрече с «Оклахомой» 1-й номер драфта-2025 из «Далласа» реализовал 3 из 6 бросков с игры, 2 из 3 трехочковых, 2 из 2 штрафных, набрав 10 очков за 14 минут на паркете.

«Мне понравилось то, что я увидел в защите, понравился розыгрыш в его исполнении, также его результативные действия. Он был очень и очень хорош», — заявил главный тренер техасцев Джейсон Кидд.

«Мэверикс» разобрались с «Тандер» — 106:89.

"Старался пользоваться теми возможностями, которые мне давала защита соперника. Старался не усложнять, делать правильные вещи — пасовать или бросать, по ситуации.

Мне нравится играть в баскетбол, когда у команды двигается мяч. Было классно, мне понравилось", — подвел итог Флэгг.