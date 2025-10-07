Джейсон Кидд о дебюте Купера Флэгга: «Он был очень хорош»

«Мне понравилось то, что я увидел в защите, понравился розыгрыш в его исполнении, также его результативные действия. Он был очень и очень хорош», — заявил главный тренер техасцев Джейсон Кидд.
«Мэверикс» разобрались с «Тандер» — 106:89.
"Старался пользоваться теми возможностями, которые мне давала защита соперника. Старался не усложнять, делать правильные вещи — пасовать или бросать, по ситуации.
Мне нравится играть в баскетбол, когда у команды двигается мяч. Было классно, мне понравилось", — подвел итог Флэгг.