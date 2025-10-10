Билл Симмонс: «У Янниса 8−8 в сериях плей-офф. Это начинает его по-настоящему доставать»

"У Янниса всего восемь побед в сериях плей-офф. Давайте сравним: у Леброна 41 победа в сериях плей-офф. У Тима Данкана — 35. У Кобе — 33. У Шака — 32. У Дюрэнта — 22. У Кавая — 19. У Джейсона Тейтума 15 побед и 7 поражений в сериях плей-офф. У Йокича — 10. А Яннис? У него 8 побед и 8 поражений.
Как мне кажется, он смотрит на все это примерно так: «Мне это надоело. Я просто хочу быть в плей-офф. Просто хочу продолжать играть в баскетбол после 30 апреля». Кажется, это начинает его по-настоящему доставать.
Он оценивает «Милуоки», смотрит на окружающую обстановку и думает: «После этого сезона я стану на год старше, последние три года ничего не менялось». Я даже думаю, что для него сейчас важна не столько гонка за чемпионским перстнем, сколько просто участие в значимых баскетбольных матчах в апреле, мае и июне", — считает известный журналист.