Майк Данливи: «Стив Керр может оставаться в “Уорриорз” столько, сколько захочет»

Главный тренер начинает последний сезон по текущему контракту.

Источник: Спортс"

"Технически, некоторая неопределенность присутствует. Но это никак не соответствует обычной ситуации тренера с последним сезоном в контракте.

В моем представлении, Стив может оставаться столько, сколько захочет. Он получит возможность провести весь или часть сезона, определяясь со своим психологическим и физическим состоянием. Но тяжело представить, что Стив предпочтет что-то другое или Стеф Карри будет доигрывать свою карьеру без него.

Думаю, что все сложится само собой. Мы будем решать этот вопрос на его условиях", — заключил генменеджер Майк Данливи.