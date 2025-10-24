Александер Секулич: «Нижний» много бросал открытые броски, им не хватило реализации"

«Мы приехали сюда хорошей командой и доказали это на площадке. Несмотря на то что “Нижний” много бросал открытые броски, им не хватило реализации. Мы же забивали все больше и больше, и игроки начали играть, чтобы порадовать болельщиков. “Нижний” стал более уверен в своих действиях, они заиграли командно и слаженно, что добавило сложностей нашей игре. Но мы проговорили все ошибки и закончили игру так, как и должны были», — рассудил главный тренер Александер Секулич.