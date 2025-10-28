Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Деандре Эйтон о матче с «Портлендом»: «Они все время несли всякую чушь в мой адрес»

«Они все время несли всякую чушь в мой адрес (*улыбается*). Дени Авдия, каждый раз, когда он забивал, то тут же начинал тыкать меня носом в это. Но мне понравилось, что они играли жестко», — сказал Эйтон.

Центровой провел два сезона в «Блэйзерс», прежде чем выкупить контракт и присоединиться к «Лейкерс».

В сегодняшнем матче против бывшей команды он отметился 16 очками (8 из 15 с игры) и 8 подборами, «Лос-Анджелес» проиграл — 108:122.