Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Майкл Джордан о распределении нагрузки: «Ты играешь в баскетбол 2,5−3 часа в день. Что ты делаешь еще 21 час?»

«Распределение нагрузки не должно быть необходимостью. Никогда не хотел пропускать матчи, потому что это еще одна возможность доказать свой статус. Впечатлить болельщиков. Заставить на выезде последнего фаната “Детройта”, поливающего меня с трибун, заткнуться.

Ты играешь в баскетбол 2,5−3 часа в день. Это твоя работа. Тебе за нее платят. Что ты делаешь еще 21 час?

Всегда считал, что это время нужно посвятить подготовке к следующему дню и другим вызовам. Но, возможно, я не лучший пример, чтобы определять среднестатистическую модель.

Но всегда должны быть гордость за свою команду перед болельщиками, желание сохранить фокус на игре и командный ритм. Пропуски разрушают вашу сыгранность", — заключил Джордан в эфире NBC.

Узнать больше по теме
Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
Читать дальше