Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я взял нож и сказал: “Давай порешаем”. Маркус Смарт поделился историей об игре в баскетбол со старшим братом

«Однажды мы играли во дворе с моим старшим братом, с тем, кто ближе всего ко мне по возрасту. И я помню, как он сделал то, что мне не понравилось — он ударил меня локтем в лицо. Я был младше, и я такой: “Знаешь что, с меня хватит”.

«Однажды мы играли во дворе с моим старшим братом, с тем, кто ближе всего ко мне по возрасту. И я помню, как он сделал то, что мне не понравилось — он ударил меня локтем в лицо. Я был младше, и я такой: “Знаешь что, с меня хватит”. А он: “Ты не уйдешь. Тащи свою задницу назад”, — толкнул меня на землю, и мы сцепились. Тогда я зашел в дом, взял нож и сказал ему: “Давай сделаем это. Давай порешаем”.

Мы отложили нож, подрались на кулаках, а потом снова пошли играть в баскетбол. Но это часть жизни — защищать себя и стоять за себя любой ценой", — рассказал Смарт.