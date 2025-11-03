Джейсон Кидд: «Купер Флэгг играет разыгрывающего, чтобы научиться справляться с давлением, которое приходит в апреле»

«Есть несколько причин, по которым он играет на позиции разыгрывающего. Первая — это состояние здоровья нашей команды… Другая часть заключается в том, чтобы уметь обращаться с мячом и справляться с давлением, когда приходит апрель, и ты играешь за что-то большее», — заявил главный тренер «Далласа».