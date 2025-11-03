В первых шести матчах своего дебютного сезона Купер Флэгг в среднем набирал 13,8 очка, делал 6,5 подборов и отдавал 3 передачи за 32 минуты на площадке.
Джейсон Кидд: «Купер Флэгг играет разыгрывающего, чтобы научиться справляться с давлением, которое приходит в апреле»
«Есть несколько причин, по которым он играет на позиции разыгрывающего. Первая — это состояние здоровья нашей команды… Другая часть заключается в том, чтобы уметь обращаться с мячом и справляться с давлением, когда приходит апрель, и ты играешь за что-то большее», — заявил главный тренер «Далласа».