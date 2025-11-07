Ричмонд
Криштиану Роналду: «Я вдохновляюсь самим собой. Джокович — пример величия в спорте, Леброн и Модрич в хорошей форме»

Криштиану Роналду ответил на вопрос, кто из других спортсменов его вдохновляет.

Источник: Спортс"

— Какие современные спортсмены стали для тебя примерами, возможно, вдохновили в плане заботы о себе?

— Я вдохновляюсь самим собой. Я видел хорошие примеры и в других видах спорта. Например, Леброн Джеймс в баскетболе. Думаю, мы одного возраста. У меня больше волос, чем у него. Хорошо, что он все еще играет в баскетбол и в хорошей форме.

Модрич все еще хорошо выглядит. [Теннисист] Новак Джокович.

Думаю, это хорошо, когда есть люди из других видов спорта, которые хорошо отзываются о тебе. Это очень много значит.

Новак — отличный пример величия в спорте. Так что это хорошо. Поэтому я рад его словам, — сказал в интервью Пирсу Моргану нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.