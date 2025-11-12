Александер Секулич после победы над МБА-МАИ: «Теперь у нас есть время перезагрузиться, успокоиться, найти командную идентичность»

Поэтому этот матч был очень важен, ведь теперь у нас есть почти семидневная пауза, во время которой мы можем сосредоточиться на себе, на нашей команде, которая сейчас практически как новая — с возвращающимися после травм игроками, с приходом Луки (Шаманича), с множеством изменений. Особенно после матча с «Пармой», где мы больше всего пострадали в плане состояния здоровья. У нас не было больше двух-трех полноценных тренировок вместе — мы только летали на выезды и играли.