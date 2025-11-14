Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леброн Джеймс провел еще одну тренировку с фарм-клубом «Лейкерс» без каких-либо признаков проблем с ишиасом

Леброн Джеймс в четверг снова провел тренировку с «Саут-Бэй Лейкерс», фарм-клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» в G-лиге, и не ощутил никаких негативных последствий от нагрузки, полученной в среду. Это обнадеживающий знак, учитывая, что в среду Джеймс впервые за более чем шесть месяцев сыграл в формате 5 на 5.

Звездный форвард, которому в следующем месяце исполняется 41 год, пропустил всю предсезонную подготовку и первые 12 игр сезона «Лейкерс», восстанавливаясь от ишиаса — боли в седалищном нерве, затрагивающей нижнюю часть спины и правую сторону тела.

На тренировке в четверг, которую проводил главный тренер «Саут-Бэй» Зак Гатри, Джеймс снова был ее полноценным участником и смог полностью отработать часть занятия в формате 5 на 5 без каких-либо остаточных болей или ломоты в нижней части спины или правом боку.

По информации источников ESPN, «Лейкерс» планируют провести тренировку в понедельник в Эль-Сегундо (Калифорния) после возвращения с выездной серии матчей, и Джеймс может присоединиться к команде, если будет продолжать прогрессировать в течение выходных.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше