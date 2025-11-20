Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуэйн Уэйд о кризисе «Индианы»: «Именно поэтому Тайриз Халибертон получил максимальный контракт — потому что он настолько важен»

Трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд прокомментировал кризис «Индианы», оставшейся без своего звездного разыгрывающего Тайриза Халибертона.

Источник: Спортс"

"Проявите уважение к Тайриза Халибертону и всему, что он значит для организации. Отсутствие всего одного игрока может изменить все. И, очевидно, другие игроки тоже получили травмы и пропускают матчи. Но вы сейчас видите, насколько важен такой игрок, как Халибертон.

Именно поэтому у него есть именная обувь. Именно поэтому он получил максимальный контракт — потому что он настолько важен. Его влияние выходит за рамки статистики.

Лично я ожидал, что Пэйсерс будут испытывать трудности без него в этом году, особенно после того, как они проиграли в финале. Теперь вы должны попытаться найти людей, которые закроют эту позицию, которая является одной из самых важных в нашей игре. Это человек, у которого мяч в руках, который принимает решения за вашу команду. И это просто сложно сделать, понимаете, о чем я? На лету, когда никто не пытается вам помочь", — заявил Уэйд.