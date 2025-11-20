Дуэйн Уэйд о кризисе «Индианы»: «Именно поэтому Тайриз Халибертон получил максимальный контракт — потому что он настолько важен»

Лично я ожидал, что Пэйсерс будут испытывать трудности без него в этом году, особенно после того, как они проиграли в финале. Теперь вы должны попытаться найти людей, которые закроют эту позицию, которая является одной из самых важных в нашей игре. Это человек, у которого мяч в руках, который принимает решения за вашу команду. И это просто сложно сделать, понимаете, о чем я? На лету, когда никто не пытается вам помочь", — заявил Уэйд.